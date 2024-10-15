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В Грузии заявили о готовности отказаться от пшеницы из России

Экономика

Глава Ассоциации производителей муки Грузии Леван Силагава заявил, что страна готова оперативно заменить российский рынок, на который приходится 97% импорта пшеницы в Грузию, сообщает EADaily.

В Грузии заявили о готовности отказаться от пшеницы из России
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Основная причина такой зависимости — это короткий период перевалки и низкие транспортные расходы по сравнению с другими рынками. Однако, по словам Силагавы, в случае прекращения поставок из России, Грузия может быстро переключиться на другие источники, такие как Казахстан, Украина, страны Евросоюза (Румыния, Венгрия, Болгария). Запасы и налаженная логистическая цепочка помогут нивелировать возможный негативный эффект.

Силагава отметил, что рынки альтернативных стран открыты, а урожай пшеницы был рекордным, что позволит быстро адаптироваться к любым изменениям на российском рынке. При этом причины, по которым поставки из России могут прекратиться, не были озвучены ни изданием, ни самим Силагавой.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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