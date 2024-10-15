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Эксперт объяснила рост доли рубля в азиатском импорте

1:14
Экономика

По итогам августа, рубль впервые стал основной валютой в расчётах за импорт товаров и услуг из стран Азии, согласно данным Банка России.

Эксперт объяснила рост доли рубля в азиатском импорте
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Экономист Инна Андронова, заведующая кафедрой международных экономических отношений РУДН в интервью NewsInfo.Ru прокомментировала это событие, отметив, что рост доли рубля связан с двусторонними расчётами в этой валюте: азиатские страны покупают российские товары за рубли, а Россия импортирует их продукцию также за рубли.

Андронова подчеркнула, что единая валюта для расчётов облегчает торговые процессы, что способствует укреплению этой тенденции. Она также выразила надежду на то, что такая схема станет долгосрочной и будет соответствовать интересам России.

Касаясь влияния на экономические отношения России с азиатскими партнерами, эксперт отметила, что изменения в валютных расчетах — это вынужденные шаги, вызванные санкционными мерами. Она указала на необходимость создания альтернативной системы международных расчётов, которая могла бы защитить от вторичных санкций, поскольку нынешняя система нестабильна.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль).

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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