Складская недвижимость в России: спрос растёт, но отрасль сталкивается с трудностями

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние пять лет рынок складской недвижимости в России увеличился на 40%, отмечают аналитики. Логистические центры строят как крупные маркетплейсы, так и операторы доставки. В эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлёв поделился прогнозами по развитию этого сегмента.

Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

Он отметил, что наблюдается высокий спрос на складские помещения не только в Московской области, но и в крупных городах, таких как Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Причиной дефицита складов становится активное развитие онлайн-торговли и создание новых логистических центров, которые строят компании, такие как Wildberries и Ozon.

В результате старые склады в Москве и Санкт-Петербурге вычищаются, что приводит к дефициту площадей. Предприниматели, использующие склады внутри МКАДа, вынуждены искать помещения за его пределами.

По словам Журавлёва, стоимость аренды складских помещений за последний год возросла на 20-25%. В связи с этим ожидается дальнейшее увеличение числа складских объектов в окрестностях Москвы.

Тем не менее, рост рынка сталкивается с проблемами. Увеличение себестоимости строительства, вызванное ростом цен на строительные материалы и услуги, существенно усложняет процесс возведения новых объектов. Эксперт подчеркнул, что высокая ставка рефинансирования (25-27%) также влияет на стоимость кредитов для строительства логистических центров, что в свою очередь отражается на цене монтажных работ.

Таким образом, несмотря на положительную динамику, рынок складской недвижимости сталкивается с серьёзными вызовами, которые могут замедлить его развитие в будущем.

Уточнения

Склад — территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для хранения материальных ценностей и оказания складских услуг.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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