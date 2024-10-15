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Эксперт: увеличение закупок газа из России не повлечёт рисков для Венгрии

1:13
Экономика

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о потенциальной сделке с "Газпромом" на дополнительные закупки газа в 2025 году. Венгрия планирует использовать весь потенциал "Турецкого потока" для обеспечения конкурентной цены на импортируемое топливо.

Эксперт: увеличение закупок газа из России не повлечёт рисков для Венгрии
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

На газовом форуме в Санкт-Петербурге 10 октября был подписан меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и венгерской энергокомпанией MVM для увеличения поставок газа.

Политический обозреватель Анатолий Салуцкий считает, что углубление энергетической зависимости Венгрии от России не вызовет негативных последствий со стороны ЕС.

По его мнению, страна уже находится в оппозиции к союзу по вопросам Украины и России, и никаких угроз для Венгрии не будет. Эксперт также уверен, что Россия не прервёт поставки газа и будет поддерживать добрые отношения с Будапештом, пишет Электорат.Инфо.

Кроме того, Салуцкий отметил, что объём предполагаемых поставок будет невелик, что сделает их несущественными для Европы, поэтому США не предпримут серьезных мер против Венгрии.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Ве́нгрия  — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венгерская Республика.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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