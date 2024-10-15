Стали известны новые детали о переданной Путиным под госуправление компании "Главпродукт"

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Universal Beverage Company, зарегистрированная в США и владевшая через ООО "Промсельхозинвест" холдингом "Главпродукт", попала под временное управление государства, сообщают источники РБК.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Ранее стало известно, что холдинг был передан под временное управление Росимущества по указу президента России Владимира Путина, опубликованному на портале правовой информации.

Компания, основанная в конце 90-х годов Леонидом Смирновым, выходцем из СССР, который после эмиграции в США вернулся в Россию после распада Советского Союза, выпускает более 500 наименований продукции. Основной ассортимент включает мясные, овощные и фруктовые консервы, сгущенное молоко, паштеты и соусы.

Уточнения

Росимущество — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом.



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