Стали известны новые детали о переданной Путиным под госуправление компании "Главпродукт"

Universal Beverage Company, зарегистрированная в США и владевшая через ООО "Промсельхозинвест" холдингом "Главпродукт", попала под временное управление государства, сообщают источники РБК.
Ранее стало известно, что холдинг был передан под временное управление Росимущества по указу президента России Владимира Путина, опубликованному на портале правовой информации.
Компания, основанная в конце 90-х годов Леонидом Смирновым, выходцем из СССР, который после эмиграции в США вернулся в Россию после распада Советского Союза, выпускает более 500 наименований продукции. Основной ассортимент включает мясные, овощные и фруктовые консервы, сгущенное молоко, паштеты и соусы.
Росимущество — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом.
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
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