Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Складская недвижимость в России: спрос растёт, но отрасль сталкивается с трудностями
Эксперт: увеличение закупок газа из России не повлечёт рисков для Венгрии
Как приготовить идеальный гороховый суп: неожиданный ингредиент, который вас удивит
Топ мифов о кошках: правда или вымысел?
Алкотестер показал наличие алкоголя, но водитель не пил: вот что нужно сказать ГАИ
Фитнес-тренер рекомендует: лучшее упражнение для суставов
Как приготовить универсальный крем для торта из 3 ингредиентов
Косметолог Анпилогова рассказала, из-за чего может появиться перхоть
Спасти растения от засухи: эксперт рассказал, как дачникам Московского региона пережить сухую осень

Стали известны новые детали о переданной Путиным под госуправление компании "Главпродукт"

0:48
Экономика

Universal Beverage Company, зарегистрированная в США и владевшая через ООО "Промсельхозинвест" холдингом "Главпродукт", попала под временное управление государства, сообщают источники РБК.

Стали известны новые детали о переданной Путиным под госуправление компании "Главпродукт"
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Ранее стало известно, что холдинг был передан под временное управление Росимущества по указу президента России Владимира Путина, опубликованному на портале правовой информации.

Компания, основанная в конце 90-х годов Леонидом Смирновым, выходцем из СССР, который после эмиграции в США вернулся в Россию после распада Советского Союза, выпускает более 500 наименований продукции. Основной ассортимент включает мясные, овощные и фруктовые консервы, сгущенное молоко, паштеты и соусы.

Уточнения

Росимущество — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом.

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Стали известны новые детали о переданной Путиным под госуправление компании "Главпродукт"
Спасти растения от засухи: эксперт рассказал, как дачникам Московского региона пережить сухую осень
Диетолог назвал полезный для сердца продукт
Чем опасны филлеры: что делать при осложнениях после процедуры
Исследование: не всегда стоит флиртовать, чтобы сохранить отношения
Как экономить на моторном масле и фильтрах без ущерба для автомобиля
Уехавший из России популярный комик, выступавший на Первом канале, раскрыл свой многомиллионный заработок
Председатель СНТ: как решить проблему с мусором на дачах раз и навсегда
Лучшие органические подкормки: без химии, но с отличным урожаем
Учёные представили хлеб, который помогает при онкологических заболеваниях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.