Эксперт раскрыл, как выбрать выгодный банковский вклад

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

При выборе банковского вклада важно учитывать несколько ключевых моментов, заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Российской газете".

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Эксперт советует различать банковские вклады и накопительные счета, тщательно изучать условия договоров и уделять внимание минимальной гарантированной процентной ставке. Он напомнил, что если ставка по вкладу зависит от уровня ключевой ставки, то при изменении этого показателя проценты по вкладу также могут измениться — увеличиться или уменьшиться.

Балынин также рекомендует следить за условиями начисления процентов и не вкладывать все деньги в один вклад. Оптимальным решением, по его мнению, будет распределение средств по нескольким вкладам и хранение части на накопительном счете для возможности быстрого снятия без потерь.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



Накопительный счёт — это вклад, который позволит вкладчику не только получать процентный доход, но и снимать часть вклада до минимальной суммы вклада.



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