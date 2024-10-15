ЕС может столкнуться с ответными мерами России из-за использования её активов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может принять ответные меры, если Европейский Союз решит использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Такой вариант событий озвучил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Левчук, чьё заявление передаёт РИА Новости.

Левчук подчеркнул, что любые финансовые операции с российскими суверенными активами, осуществленные без согласия России, являются незаконными. В случае реализации подобных действий Европарламентом, Россия намерена конфисковать аналогичные финансовые активы западных стран.

Лидеры ЕС планируют обсудить предоставление Украине кредита на сумму €50 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов на саммите, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения .



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