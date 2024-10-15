Россия может импортировать электроэнергию из Грузии и Азербайджана

0:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия направила запрос в адрес Азербайджана и Грузии о возможности импорта электроэнергии в объеме 300 МВт в случае возникновения аварийных ситуаций.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, PDM

Член правления "Интер РАО" Александра Панина пояснила, что при необходимости российская сторона планирует обратиться к энергосистемам Грузии и Азербайджана с просьбой быть готовыми предоставить необходимую мощность, пишет РИА "Новости".

Панина также добавила, что на текущий момент ответа на запрос не поступило.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря.



Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



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