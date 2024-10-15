Популярность секонд-хендов в России стремительно падает

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажи одежды и обуви в российских секонд-хенд магазинах заметно сократились, как стало известно из отчета компании "Чек Индекс".

Фото: Wikipedia by Clark Street Mercantile, PDM

По данным специалистов, за период с января по август 2024 года количество покупок в данном сегменте уменьшилось на 19% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года.

Аналитики объясняют это тем, что на фоне роста реальных доходов граждан, люди все чаще предпочитают приобретать новую одежду, что сокращает спрос на вещи из вторых рук.

При этом средняя сумма чека за покупку в секонд-хенде увеличилась на 14%, достигнув 794 рублей. Эксперты считают, что падение продаж связано не только с повышением доходов, но и с теплыми погодными условиями в европейской части страны, а также с растущей популярностью онлайн-магазинов, куда переключаются многие покупатели.

Уточнения

Се́конд-хе́нд (от англ. second hand — вторая рука) — процесс сбора, сортировки и продажи бывшей в употреблении одежды, обуви и других предметов обихода.



Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.