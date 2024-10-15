Британский миллионер потерял всё своё состояние после развода с женой

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании разразился скандал вокруг крупного собственника недвижимости Питера Андреевича, который потерял всё своё состояние после развода с супругой Магали Монтрей, сообщает The Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Более 20 лет назад, надеясь сократить финансовые риски и скрыть свои активы, Андреевич переоформил всё имущество на свою невесту. В течение 20 лет они прожили в браке, однако после развода в 2017 году Монтрей отказалась возвращать имущество. Андреевич обратился в суд с требованием вернуть собственность, но его попытки увенчались провалом. Более того, Монтрей подала встречный иск, в результате чего Андреевичу назначили условный срок за неуважение к суду.

Теперь бывший миллионер вынужден жить в доме своего взрослого сына. Судебная система отказалась пересматривать решение, что стало финальной точкой в этом долгом и драматичном деле.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.



Миллионе́р (от миллион) — богатый обладатель состояния (капитала) от одного миллиона до одного миллиарда денежных единиц, обыкновенно долларов США, или же другой твёрдой валюты, к примеру евро, британских фунтов, швейцарских франков.



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