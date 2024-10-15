Стоимость новогодних корпоративов в России взлетела на 30%

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость новогодних корпоративов в России в 2024 году увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

По данным ассоциации MICE Excellence, минимальная стоимость мероприятия составляет 10 тысяч рублей на человека, но верхний порог не ограничен. Основатель агентства "Мандариновая лиса" Екатерина Лисейчева уточнила, что небольшой корпоратив в офисе на 4 часа обойдется компании в 3-4 млн рублей, а мероприятия на арендованных площадках — от 15 млн рублей, сообщает РБК.

Причины роста включают увеличение стоимости фуршетов, дефицит специалистов и повышение гонораров артистов.

Несмотря на удорожание, количество мероприятий остается на уровне 2023 года, что свидетельствует о стабильности спроса на корпоративные мероприятия.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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