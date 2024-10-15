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Это не золото: назван металл, влияющий на цену серебра на рынке

1:27
Экономика

Цена серебра на рынке обычно связывается с изменениями стоимости золота, однако немногие инвесторы учитывают влияние меди на этот процесс, сообщает ZeroHedge.

Это не золото: назван металл, влияющий на цену серебра на рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Zander, CC BY-SA 3.0

Корреляция между серебром и медью настолько же значима, как и между серебром и золотом.

Исследования показывают, что за последние пять лет корреляция между серебром и медью составила 0,725, а за последний год — 0,878, что близко к корреляции между золотом и серебром (0,771 и 0,917 соответственно). Медь не только влияет на цену серебра, но и часто добывается вместе с ним, что также объясняет их тесную связь. Кроме того, оба металла широко используются в промышленности, в то время как золото в основном привлекается для инвестиций и ювелирного производства.

С увеличением спроса на медь в секторе технологий и возобновляемых источников энергии, таких как электромобили и солнечная энергетика, цена на медь, по прогнозам, будет расти, что, в свою очередь, повлияет на рост стоимости серебра.

Инвесторам стоит* внимательно следить за динамикой меди, так как она может служить сигналом для будущего роста цен на серебро.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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