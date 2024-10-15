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Китай резко нарастил закупки угля из-за падения мировых цен

0:57
Экономика

В сентябре 2024 года Китай импортировал 47,59 млн тонн угля, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Главное таможенное управление КНР.

Китай резко нарастил закупки угля из-за падения мировых цен
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, CC BY-SA 4.0

Рост импорта обусловлен снижением цен на уголь на азиатском рынке, где Ньюкаслский индекс снизился до $136,46 за тонну, что на 7% ниже августовского пика. Такая динамика делает импортный уголь более выгодным по сравнению с внутренними поставками. Ситуацию поддерживает также увеличившийся спрос на электроэнергию в Китае из-за аномальной жары в августе и сокращения объемов выработки гидроэлектроэнергии.

Дополнительный вклад в потребление угля вносит химическая промышленность, чьи потребности продолжают расти, что подтверждают аналитики.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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