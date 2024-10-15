Санкции побудили Балтику начать собственное производство хмеля

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пивоваренная компания "Балтика" планирует через пять лет полностью отказаться от импортного хмеля, заменив его собственным производством.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, CC BY-SA 3.0

Это решение продиктовано рисками прекращения поставок хмеля из США, Германии и Чехии в связи с санкциями.

Куратор агропрограммы Игорь Матвеев сообщил, что компания активно возрождает российское хмелеводство. В 2023 году "Балтика" приобрела 22 га хмельников в Чувашии у компании "Агрохмель" и уже использует урожай для пивоварения. В следующем году начнется закладка еще 38 га. В перспективе компания планирует освоить 600 га для полного обеспечения собственными ресурсами.

Наиболее перспективные регионы для выращивания хмеля — Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Краснодарский край, Липецкая и Воронежская области.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Хмель (лат. Húmulus) — род вьющихся травянистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae).



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