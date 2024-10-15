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Нефтяной поток из России в Чехию бьёт рекорды несмотря на санкции

1:02
Экономика

Чехия, несмотря на конфликт на Украине и участие в антироссийских санкциях, продолжает активно закупать российскую нефть и газ.

Нефтяной поток из России в Чехию бьёт рекорды несмотря на санкции
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

По данным Центра по изучению демократии (CSD), с начала специальной военной операции Чехия потратила на эти ресурсы более €7 млрд, что в пять раз превышает объем ее помощи Украине. В частности, на поддержку Украины страна выделила всего €1,29 млрд, в то время как налоги с продажи нефти принесли в бюджет РФ свыше €2,3 млрд.

Зависимость Чехии от российской нефти за последние годы увеличилась до 60%, что помогло основному нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol, принадлежащему польской Orlen, заработать около €1,2 млрд благодаря дешевизне российской нефти. Однако эта экономия не отразилась на снижении цен на бензин для чешских потребителей.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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