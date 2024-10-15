Boeing рискует потерять крупный контракт с Emirates из-за забастовок

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава авиакомпании Emirates Тим Кларк резко раскритиковал американскую корпорацию Boeing за срывы сроков поставки самолетов 777X нового поколения, сообщает National.

Фото: flickr.com by Kambui, CC BY 2.0

Он отметил, что сертификация модели приостановлена без ясных сроков возобновления, что вызывает серьезные вопросы по поводу прогнозов поставок. Дополнительно Кларк подчеркнул, что работники Boeing уже четвертую неделю продолжают забастовку, усугубляя ситуацию. Задержки вынудили Emirates внести дорогостоящие изменения в свои планы.

Президент Emirates заявил, что компания намерена провести "серьезный разговор" с Boeing в ближайшие месяцы для разрешения сложившейся ситуации.

Контракт между Emirates и Boeing предусматривает поставку 205 самолетов, начало которой планировалось на следующий год.

Уточнения

Emirates (араб طيران الإمارات‎) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ).



The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.



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