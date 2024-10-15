Сладкие напитки станут дороже: Минфин РФ готовит изменения

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России предложило с 1 января 2025 года увеличить акциз на сахаросодержащие напитки до 10 рублей за 1 литр, сообщает РБК.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Данная мера направлена на снижение потребления сахара и финансирование программ по борьбе с диабетом.

В рамках инициативы предлагается также включить квас с содержанием спирта до 1,2% в перечень сахаросодержащих напитков. Это изменение позволит увеличить бюджетные поступления и улучшить состояние здоровья населения.

Заместитель Министра финансов Алексей Сазанов отметил, что повышение ставки акциза будет более эффективным инструментом, чем корректировка уровня содержания углеводов.

Введённый в середине 2023 года налог на сладкие напитки уже принёс бюджету 8,3 млрд рублей, из которых 7,2 млрд составили средства от производства напитков в России, а 1,1 млрд — от импортной продукции. В дальнейшем планируется сохранить действующие критерии по количеству углеводов — более 5 граммов на 100 мл.

Уточнения

Акциз (фр. accise, от лат. accido — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и так далее) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, то есть из других стран).



Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.



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