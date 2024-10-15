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Регионы Германии выступают против закрытия филиалов Volkswagen

1:12
Экономика

Четыре федеральные земли Германии, где находятся филиалы Volkswagen — Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин — выразили несогласие с возможным закрытием заводов автоконцерна, передает DPA.

Регионы Германии выступают против закрытия филиалов Volkswagen
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., CC BY-SA 4.0

Министерства экономики этих регионов считают сохранение всех объектов приоритетной задачей. В их совместном заявлении говорится, что филиалы не должны конкурировать друг с другом, и отвергаются любые массовые сокращения рабочих мест. Министры подчеркивают, что важно сохранить рабочие места и ключевые навыки сотрудников, а также заключить новый долгосрочный контракт, обеспечивающий защиту занятости.

Ситуация вокруг сокращений стала напряженной после того, как стало известно, что Volkswagen планирует уволить до 30 тысяч человек в Германии. Финансовый директор VW Арно Антлиц ранее предупреждал, что два завода находятся под угрозой закрытия. Известно, что с сентября руководство автоконцерна прекратило гарантию занятости, которая существовала с 1994 года, открыв путь для сокращений.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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