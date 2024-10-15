Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно использовать сыворотки: недельный план ухода за кожей
Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить
Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога
Кислота вместо химии: как уксус и лимон могут заменить дорогие удобрения в саду
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС
Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу
Ошибки в уходе за кожей шеи: что нужно знать для сохранения молодости?
Определены лучшие игроки недели в КХЛ

Депутат Европарламента удивился уровню жизни в России

0:58
Экономика

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха рассказал о своих впечатлениях от визита в Москву.

Депутат Европарламента удивился уровню жизни в России
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что экономика России продолжает расти, несмотря на санкции, а качество жизни в стране остается высоким. Политик отметил, что в России присутствуют современные товары, бензин дешевле, чем в Европе, а улицы и метрополитен Москвы выглядят чище и ухоженнее по сравнению с такими городами, как Париж и Нью-Йорк.

Блаха также отметил, что россияне гордятся своей историей, бережно сохраняют памятники и не стирают память о прошлом. Он выразил удивление, что, вопреки западной пропаганде, экономика России в следующем году ожидает рост на 3,5%, в то время как экономика Германии, напротив, может сократиться на 0,2%.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Еда и рецепты
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро Аудио 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
Кислота вместо химии: как уксус и лимон могут заменить дорогие удобрения в саду
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС
Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу
Ошибки в уходе за кожей шеи: что нужно знать для сохранения молодости?
Определены лучшие игроки недели в КХЛ
Почему мотивация не всегда помогает худеть и что делать
От ожогов до комы: самые опасные обитатели дачных участков, о которых вы, возможно, не знали
Безупречные тушеные овощи: пошаговый рецепт для домашней кухни
Певица Саша Савельева объяснила, что ей дала "Фабрика звёзд"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.