Депутат Европарламента удивился уровню жизни в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха рассказал о своих впечатлениях от визита в Москву.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что экономика России продолжает расти, несмотря на санкции, а качество жизни в стране остается высоким. Политик отметил, что в России присутствуют современные товары, бензин дешевле, чем в Европе, а улицы и метрополитен Москвы выглядят чище и ухоженнее по сравнению с такими городами, как Париж и Нью-Йорк.

Блаха также отметил, что россияне гордятся своей историей, бережно сохраняют памятники и не стирают память о прошлом. Он выразил удивление, что, вопреки западной пропаганде, экономика России в следующем году ожидает рост на 3,5%, в то время как экономика Германии, напротив, может сократиться на 0,2%.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.