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Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС

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Экономика

С 15 октября в Белоруссии вступило в силу постановление правительства, расширяющее список запрещённых к ввозу и реализации товаров из стран, которые признаны недружественными.

Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

В этот перечень вошли такие товары, как полиэтилен высокого давления, фанера, тряпье, стекловолокно, обои, санитарно-гигиеническая бумага, холодильники, стиральные машины и подгузники. Запрет распространяется на товары, импортируемые из Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает ТАСС.

Этот шаг стал ответом на ужесточение санкций Евросоюза в отношении Белоруссии с 1 июля. Ранее, с 31 августа, Белоруссия уже вводила ограничения на ввоз маргарина, макарон, цемента, азотных удобрений и строительных материалов.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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