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Один заменит трёх: депутат объяснила, как автоматизация компаний поможет снизить безработицу

3:00
Экономика

Автоматизация российских компаний позволит повысить производительность при меньшем штате сотрудников и без ущерба для производительности, рассказала NewsInfo.Ru депутат Государственной Думы и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя данные ЦМАКП о перегреве на российском рынке труда и отсутствии стимулов у компаний для автоматизации рабочих процессов.

Один заменит трёх: депутат объяснила, как автоматизация компаний поможет снизить безработицу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Наоборот, текущий рынок труда стимулирует работодателей к автоматизации и модернизации предприятий. У нас рекордно низкий уровень безработицы, но это приводит к дефициту кадров: на одного соискателя приходится до пяти вакансий. В крупных агломерациях этот показатель достигает 9-12 вакансий на одного человека. Это вынуждает работодателей повышать зарплаты и улучшать условия труда, что положительно сказывается на экономике — растёт покупательская способность, страховые отчисления, пенсии и пособия", - отметила спикер.

По словам Бессараб, благодаря автоматизации и цифровизации там, где раньше для работы на оборудовании требовалось трое работников, можно будет обойтись одним, более квалифицированным и высокооплачиваемым, пояснила она.

Депутат подчеркнула, что это позволит бизнесу снизить издержки и поддерживать  высокий уровень зарплат и занятости, что в масштабах государства ведёт к устойчивому экономическому развитию и низкой безработице.

Бессараб добавила, что в России долгое время пренебрегали модернизацией технологий, делая ставку на дешёвую рабочую силу, но теперь настало время изменить подход. Чтобы стимулировать владельцев компаний к изменениям, она предложила возродить механизм амортизации, когда затраты на оборудование включаются в себестоимость продукции.

Наибольший потенциал для автоматизации имеют сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и военно-промышленный комплекс России, перечислила Бессараб.

Депутат добавила, что в авиастроении и станкостроении Россия долгое время была в отстающих, но сейчас, несмотря на санкции, вышла на новые позиции в развитии технологий, по которым уже опережает Европу.

Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что российский рынок труда достиг стадии перегрева: на одного занятого приходится рекордное количество вакансий, а уровень безработицы упал до исторического минимума в 2,4%. По мнению экономистов, дефицит рабочей силы возник из-за избыточной занятости, что снижает производительность труда и стимул к автоматизации для компаний. Автоматизация могла бы освободить до 15 миллионов рабочих мест, но её внедрение тормозится низкими затратами на труд и санкциями.

Уточнения

Автоматизация — применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Производи́тельность труда́ — это показатель, характеризующий результативность труда.

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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