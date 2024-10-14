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Коров всё меньше: в Молочном союзе России рассказали, почему дорожает сливочное масло

3:22
Экономика

Резкое подорожание сливочного масла связано с растущим спросом на молочную продукцию, увеличением производства и нехваткой внутренних объёмов молочного сырья, рассказали в беседе с Pravda.Ru председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая и заместитель исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин.

Коров всё меньше: в Молочном союзе России рассказали, почему дорожает сливочное масло
Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM

Производство растёт, а коров всё меньше

По словам Людмилы Маницкой, сейчас в России наблюдается небывалый рост потребления молочной продукции.

"У нас не хватает молока — сырья. Кроме того, у нас в этом году как никогда — уже 10 лет такого не было — выросло потребление молочной продукции. Если в ковидное и даже доковидное время, когда начались санкции, у нас оно упало до 165 кг на человека, то сегодня это 270 кг", — пояснила она.

При этом производство молочной и кондитерской продукции растёт большими темпами, подчеркнула эксперт. Внутренний рынок молока не может обеспечить такие потребности, констатировала Маницкая.

"У нас не хватает молока, значит, не хватает и коров. У нас коров становится каждый год всё меньше и меньше. В прошлом году дойное стадо сократилось на 300 тысяч голов. Просто стадо сократилось на 500 тысяч голов. Вот так ежегодно из года в год", — отметила председатель совета.

Из-за этого Россия закупает молоко за границей, в первую очередь — в Белоруссии, пояснила эксперт.

"У нас основной поставщик — это Республика Беларусь. Но теперь у нас не хватает молочной продукции при таком потреблении даже вместе с ней, — добавила Маницкая.

Чтобы восполнить нехватку молочного сырья, В России нужно увеличивать количество коров и тем самым — производство молока, подытожила она.

Импорт молочного жира составляет до 30%

Объём рынка сливочного масла РФ оценивается примерно в 420-450 тысяч тонн, из которых 70-80% покрывается внутренним производством, а 20-30% — за счёт импорта, рассказал Александр Рыбин.

По его словам, в 2023 году основные объёмы импортного молочного жира (89%) в Россию поставила Белоруссия.

"Республика Беларусь вообще основной поставщик молочной продукции в Россию — 94%, а по отдельным категориям и выше — всего молочного импорта", — отметил эксперт.

Рыбин пояснил, что нехватка молочного жира возникла в России по нескольким причинам. Одна из них — рост потребления кондитерских изделий, сливочного масла, сыров и другой молочной продукции. Другая — уход крупных импортёров из-за сложной и дорогой логистики, а также падение рентабельности импорта из Южной Америки из-за роста валютных курсов, добавил эксперт.

По словам собеседника, ещё одна причина — в усиления государственного надзора за производителями за счёт системы "Меркурий".

"Борьба с фальсификатом и заменителями, усиление контроля содержания жира в цепочках трансакций способствуют увеличению потребности в натуральном молочном жире", — заключил Рыбин.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

Молочный жир — жир, содержащийся в молоке молочных сельскохозяйственных животных, а также выделенный оттуда чистый молочный жир.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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