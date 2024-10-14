Коров всё меньше: в Молочном союзе России рассказали, почему дорожает сливочное масло

Резкое подорожание сливочного масла связано с растущим спросом на молочную продукцию, увеличением производства и нехваткой внутренних объёмов молочного сырья, рассказали в беседе с Pravda.Ru председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая и заместитель исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин.
По словам Людмилы Маницкой, сейчас в России наблюдается небывалый рост потребления молочной продукции.
"У нас не хватает молока — сырья. Кроме того, у нас в этом году как никогда — уже 10 лет такого не было — выросло потребление молочной продукции. Если в ковидное и даже доковидное время, когда начались санкции, у нас оно упало до 165 кг на человека, то сегодня это 270 кг", — пояснила она.
При этом производство молочной и кондитерской продукции растёт большими темпами, подчеркнула эксперт. Внутренний рынок молока не может обеспечить такие потребности, констатировала Маницкая.
"У нас не хватает молока, значит, не хватает и коров. У нас коров становится каждый год всё меньше и меньше. В прошлом году дойное стадо сократилось на 300 тысяч голов. Просто стадо сократилось на 500 тысяч голов. Вот так ежегодно из года в год", — отметила председатель совета.
Из-за этого Россия закупает молоко за границей, в первую очередь — в Белоруссии, пояснила эксперт.
"У нас основной поставщик — это Республика Беларусь. Но теперь у нас не хватает молочной продукции при таком потреблении даже вместе с ней, — добавила Маницкая.
Чтобы восполнить нехватку молочного сырья, В России нужно увеличивать количество коров и тем самым — производство молока, подытожила она.
Объём рынка сливочного масла РФ оценивается примерно в 420-450 тысяч тонн, из которых 70-80% покрывается внутренним производством, а 20-30% — за счёт импорта, рассказал Александр Рыбин.
По его словам, в 2023 году основные объёмы импортного молочного жира (89%) в Россию поставила Белоруссия.
"Республика Беларусь вообще основной поставщик молочной продукции в Россию — 94%, а по отдельным категориям и выше — всего молочного импорта", — отметил эксперт.
Рыбин пояснил, что нехватка молочного жира возникла в России по нескольким причинам. Одна из них — рост потребления кондитерских изделий, сливочного масла, сыров и другой молочной продукции. Другая — уход крупных импортёров из-за сложной и дорогой логистики, а также падение рентабельности импорта из Южной Америки из-за роста валютных курсов, добавил эксперт.
По словам собеседника, ещё одна причина — в усиления государственного надзора за производителями за счёт системы "Меркурий".
"Борьба с фальсификатом и заменителями, усиление контроля содержания жира в цепочках трансакций способствуют увеличению потребности в натуральном молочном жире", — заключил Рыбин.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.
Молочный жир — жир, содержащийся в молоке молочных сельскохозяйственных животных, а также выделенный оттуда чистый молочный жир.
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