Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-участница популярного музшоу на Первом канале сообщила о беременности после десяти лет неудачных попыток
Медведев: Переговоры с США о сокращении ядерных сил бесполезны
За неделю над ДНР сорвали 121 атаку украинских БПЛА
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Как быстро избавиться от утренних отеков без профессиональной косметики
Соболенко повторила историческое достижение Серены Уильямс
По нормам шариата: в России провели первую исламскую финансовую сделку между регионами
Сладкое без вреда для фигуры: почему сухофрукты — лучший выбор
Россиянин приговорён к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта

МТС обязали выплатить 3 миллиарда в бюджет

1:14
Экономика

Федеральная антимонопольная служба по результатам рассмотрения антимонопольного дела выдала предписание ПАО "МТС" перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей, которые компания, по мнению ФАС, получила незаконно. Об этом сообщает РБК.

МТС обязали выплатить 3 миллиарда в бюджет
Фото: commons.wikimedia.org by Новик, CC BY-SA 4.0

Компания МТС в апреле-мае 2024 года в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов своих абонентов. ФАС сочла это повышение экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.

Помимо требования выплатить 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода в бюджет, ФАС также обязала оператора снизить тарифы для тех абонентов, которых коснулось данное повышение стоимости услуг.

"ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", — объяснили свое решение в службе.

В ответ на решение ФАС, компания МТС заявила, что изучает полученные документы и по результатам их оценки примет решение о дальнейших действиях, включая возможное обжалование этого решения.

Уточнения

МТС ("Моби́льные Те́леСисте́мы") — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой "МТС". Является крупнейшим оператором связи в России.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Кошки
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма Аудио 
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Наука и техника
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу Аудио 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова Трибьют-шоу The BeatLove. Российские битлы усадили Джорджа Харрисона за фортепиано Дмитрий Плотников
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Последние материалы
По нормам шариата: в России провели первую исламскую финансовую сделку между регионами
Сладкое без вреда для фигуры: почему сухофрукты — лучший выбор
Россиянин приговорён к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта
Российские страховщики предлагают вернуть обязательный ТО с 2026 года
Бойцы рембата испытывают трофейную технику в зоне СВО
Финляндия вкладывает деньги на развитие туризма на границе с РФ
Пассивное курение: почему дым от других так опасен
Отказавшаяся от концертов в РФ Кристина Орбакайте выступила с российскими артистами в Дубае
Как нельзя играть с кошкой: 5 опасных ошибок, которые испортят вашего питомца
Алла Пугачёва обратилась к покойному Валентину Юдашкину в день его рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.