МТС обязали выплатить 3 миллиарда в бюджет

Федеральная антимонопольная служба по результатам рассмотрения антимонопольного дела выдала предписание ПАО "МТС" перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей, которые компания, по мнению ФАС, получила незаконно. Об этом сообщает РБК.
Компания МТС в апреле-мае 2024 года в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов своих абонентов. ФАС сочла это повышение экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.
Помимо требования выплатить 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода в бюджет, ФАС также обязала оператора снизить тарифы для тех абонентов, которых коснулось данное повышение стоимости услуг.
"ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", — объяснили свое решение в службе.
В ответ на решение ФАС, компания МТС заявила, что изучает полученные документы и по результатам их оценки примет решение о дальнейших действиях, включая возможное обжалование этого решения.
МТС ("Моби́льные Те́леСисте́мы") — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой "МТС". Является крупнейшим оператором связи в России.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.
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