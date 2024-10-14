МТС обязали выплатить 3 миллиарда в бюджет

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба по результатам рассмотрения антимонопольного дела выдала предписание ПАО "МТС" перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей, которые компания, по мнению ФАС, получила незаконно. Об этом сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Новик, CC BY-SA 4.0

Компания МТС в апреле-мае 2024 года в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов своих абонентов. ФАС сочла это повышение экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.

Помимо требования выплатить 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода в бюджет, ФАС также обязала оператора снизить тарифы для тех абонентов, которых коснулось данное повышение стоимости услуг.

"ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", — объяснили свое решение в службе.

В ответ на решение ФАС, компания МТС заявила, что изучает полученные документы и по результатам их оценки примет решение о дальнейших действиях, включая возможное обжалование этого решения.

Уточнения

МТС ("Моби́льные Те́леСисте́мы") — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой "МТС". Является крупнейшим оператором связи в России.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



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