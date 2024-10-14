Белоруссия поможет: Россия объединит трассы М-1 и А-108 в единый коридор в Западную Европу

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дорожная развязка на пересечении трасс М-1 "Беларусь" и А-108 "Московское большое кольцо" повысит товарооборот между Россией и Белоруссией, рассказал URA. RU независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов, комментируя строительство нового транспортного коридора из России в Западную Европу.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 4.0

"Как и любая дорога, особенно федерального значения, она важна для сотен тысяч людей. Она важна для развития транспортной сети нашей страны целиком. Конечно, её строительство нельзя назвать прорывным проектом, которым стал в свое время, к примеру, Крымский мост или будет Сахалинский. Но важно, чтобы этот участок дороги был с современной инфраструктурой и на высоком уровне. Это обеспечит нормальное движение товаров между странами и снизит аварийность", — пояснил собеседник.

По словам Адамидова, строительство коридора является исключительно важным и ответственным проектом Минтранса и Минстроя, поэтому ведомства регулярно отчитываются о ходе работ.

Эксперт напомнил, что Белоруссия является крупным транзитным коридором, частью которого станет новая транспортная развязка.

"И, несмотря на все проблемы с Европой, рано или поздно мы вернемся к нормальным отношениям. И Белоруссия поможет связать транспортный поток с одной и другой стороны", — заключил Адамидов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о 50-процентной готовности новой развязки. По его словам, на участке уложено более 83 тысяч кв. м асфальтобетона, ряд других работ уже завершён. В скором времени подходах к путепроводу начнётся укладка асфальтобетона и оборудование электроосвещения. Окончание строительства запланировано на 2025 год.

Хуснуллин отметил, что, благодаря разделению транспортных потоков на несколько уровней и отсутствию светофоров, пропускная способность трасс существенно увеличится. Это упростит и ускорит проезд автовладельцев при более высоком уровне безопасности и комфорта, подчеркнул вице-премьер.

Уточнения

Федеральная автомобильная дорога М-1 «Беларусь» — автомобильная дорога федерального значения Москва — государственная граница с Белоруссией, часть европейского маршрута E 30 и азиатского маршрута AH6.



Автомобильная дорога федерального значения А108 (Московское большое кольцо, сокращённо МБК, неофициально Большое бетонное кольцо или «Большая бетонка») — кольцевая автомобильная дорога Московской области.



Тра́нспортная развя́зка — комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, дорог), предназначенный для минимизации пересечений транспортных потоков и, как следствие, для увеличения пропускной способности дорог.

