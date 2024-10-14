По нормам шариата: в России провели первую исламскую финансовую сделку между регионами

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые в России была совершена межрегиональная инвестиционная сделка, базирующаяся на принципах шариата. Об этом сообщает издание "Ведомости".

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Сумма сделки составила 40 миллионов рублей и была заключена 11 октября на платформе "Статус-инвест" в рамках эксперимента по исламскому банкингу. Средства были переданы Чеченским фондом имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций в финансовый дом "Амаль".

Ранее Совет улемов разрешил мусульманам некоторые операции с кешбеком.

В рамках исламских финансовых сделок запрещено взимать установленный процент или вознаграждение (риба) за предоставление займа. В соответствии с законом, допускается взимание переменного вознаграждения, которое зависит от результатов сделок. Участники эксперимента не имеют права финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия и боеприпасов, торговлей этими товарами, а также с игорным бизнесом.

Уточнения

Шариа́т (араб. شَرِيعَة‎ — букв. [правильный] путь, образ действия‎) — комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.



Исла́мский банкинг (англ. islamic banking, араб. مصرفية إسلامية‎) — банковская деятельность, соответствующая принципам шариата (фикх), и её практическое применение посредством развития исламской экономики.

