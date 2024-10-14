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Почему не стоит ждать обвала рубля: мнение аналитика

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Экономика

Старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать резкого ослабления рубля. По его словам, текущая ситуация на валютном рынке стабилизируется после летнего укрепления рубля.

Почему не стоит ждать обвала рубля: мнение аналитика
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Он отметил, что в России отсутствует дефицит торгового и платёжного баланса, что поддерживает стабильность национальной валюты, пишет "Финам".

Последний квартал года всегда сопровождается повышенными расходами, которые составляют треть от общего объёма за год. Также было внесено много поправок в бюджет, что увеличивает нагрузку на рубль, но пока ситуация с дефицитом не критична, резкого падения рубля не предвидится.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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