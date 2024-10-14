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Экономист назвал два самых выгодных способа вложения денег для частных инвесторов

0:56
Экономика

По словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, два наиболее выгодных способа вложения денег для массового инвестора — это фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты. 

Экономист назвал два самых выгодных способа вложения денег для частных инвесторов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Абрамов подчеркнул, что в современных условиях, особенно с учетом высоких процентных ставок, важно сосредоточиться на сохранении средств.

Эксперт отметил, что фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты сейчас являются наиболее привлекательными активами. По его словам, эти инструменты обеспечивают доходность по повышенным ставкам и не подвергаются обесценению в условиях роста ключевой ставки.

«Мне кажется, что сегодня эти два инструмента наиболее важны для частных инвесторов», — добавил Александр Абрамов в беседе с "Лентой.ру".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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