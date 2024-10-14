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Bloomberg: упадок Европы неизбежен

0:51
Экономика

Американское агентство Bloomberg считает, что остановить "упадок Европы" стало невозможно. В своей статье оно указывает на то, что у Евросоюза не осталось времени, чтобы отстоять своё место в этом мире.

Bloomberg: упадок Европы неизбежен
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Авторы материала подчеркивают, что сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического кризиса ставит под сомнение амбиции ЕС стать самостоятельной глобальной силой. 

Среди признаков упадка авторы выделяют усиление позиций ультраправых партий, "катастрофически низкий" рост производительности труда в ЕС и закрытие автомобильных заводов в Германии. Эти факторы подтверждают неспособность Евросоюза действовать как сплочённый блок, что снижает его возможности реагировать на широкий спектр "угроз", включая  Россиию.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Ультрапра́вые кра́йне пра́вые, радика́льные пра́вые — политические движения и группы или отдельные лица, занимающие крайние позиции в правой части политического спектра.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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