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Пекин потребовал от Брюсселя честности в переговорах по электромобилям

1:10
Экономика

Министерство коммерции Китая выразило обеспокоенность в связи с планами Евросоюза проводить отдельные переговоры о ценах с отдельными компаниями, участвующими в торговле электромобилями между Китаем и Европой.

Пекин потребовал от Брюсселя честности в переговорах по электромобилям
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

Китайское ведомство предупредило, что такие действия могут нанести ущерб доверительным отношениям и фундаменту диалога между сторонами.

В своем заявлении Министерство подчеркнуло, что отдельные переговоры могут создать препятствия для дальнейших консультаций, призывая ЕС проявить искренность и стремиться к решению, которое будет приемлемо для всех участников процесса, сообщает ТАСС.

Китайские компании делегировали своей торговой палате полномочия представить предложение о ценовых обязательствах от имени всей отрасли, что, по мнению Пекина, должно стать основой для текущих переговоров. В свою очередь, китайская сторона настоятельно рекомендует Брюсселю отказаться от фрагментированных переговоров и сосредоточиться на общем решении для укрепления взаимного доверия и достижения стабильности в двусторонней торговле.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: «Северная столица») — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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