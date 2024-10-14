Миллионы на ёлки: как регионы России готовятся к Новому году

Власти регионов России готовятся к празднованию Нового года, запланировав потратить на это около одного миллиарда рублей из бюджета, сообщает Telegram-канал Mash.
Основные траты пойдут на установку новогодних елей и организацию праздничных мероприятий.
Наибольшие расходы предусмотрены в Красноярском крае, где ель в Татышев-парке обойдется в 16 млн рублей, а в Дудинке — в 8 млн рублей. Более скромные траты планируются в южных регионах: например, в Краснодаре на украшение города потратят 3,5 млн рублей, а в Севастополе празднование Нового года будет стоить около девяти миллионов рублей.
Кроме того, власти уделяют внимание подаркам для школ и детских садов. Здесь лидером стала Белгородская область, которая выделит 78 млн рублей, на втором месте Казань — более 60 млн рублей.
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
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