Михаил Мишустин высоко оценил рост экспорта российского АПК

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив их достижения в условиях санкционного давления.

Фото: flickr.com by Grimme Group, CC BY 2.0

По словам Мишустина, агропромышленный комплекс страны успешно справляется с задачей обеспечения продовольственной безопасности, продолжает расти и расширять экспорт.

Премьер подчеркнул, что российский АПК занимает лидирующие позиции на международном рынке, и правительство придает особое значение его развитию, включая модернизацию производственных мощностей, внедрение инноваций и цифровых технологий. Мишустин отметил важность работы по созданию комфортных условий для жизни в сельской местности и формированию кадрового потенциала. Он поблагодарил работников отрасли за их самоотверженный труд и преданность родной земле, пожелав дальнейших успехов и процветания.

Правительство продолжит поддерживать развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уделяя внимание социальным проектам и внедрению новых технологий.

Уточнения

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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