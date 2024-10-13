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Уволят каждого десятого: в Boeing начались масштабные сокращения

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Экономика

Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила о планах сократить штат сотрудников на 10% из-за сложного положения компании.

Уволят каждого десятого: в Boeing начались масштабные сокращения
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, CC BY-SA 3.0

По заявлению генерального директора Келли Ортберга, сокращения затронут около 17 тысяч сотрудников, включая руководство и менеджеров.

Ортберг отметил, что компания вынуждена принять трудные решения, чтобы адаптироваться к текущим финансовым реалиям и сосредоточиться на приоритетных направлениях. По его словам, компания столкнулась с серьезными вызовами, среди которых задержки в производстве моделей 777X и 767.

Boeing намерен провести структурные изменения, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. 

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

Увольнение — в трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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