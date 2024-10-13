В ЦБ развенчали миф о влиянии МВФ на экономику России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный Банк России уже более двух десятилетий не связан обязательствами с Международным валютным фондом (МВФ), заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

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Он отметил, что последние обязательства по займам были погашены в начале 2000-х годов, и с тех пор Россия не зависела от финансовой поддержки МВФ.

Напоминание о зависимости ЦБ от МВФ, по его словам, связано с 1990-ми годами, когда Россия столкнулась с серьезным экономическим кризисом. В тот период правительство и Центральный Банк получали кредиты от МВФ для стабилизации экономики. Однако даже тогда ЦБ не был подчинен фонду, а параметры макроэкономической политики согласовывались с ним для получения займов.

В последние годы подобная финансовая зависимость прекратилась, что развенчивает миф о якобы продолжающемся влиянии МВФ на российскую экономику.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



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