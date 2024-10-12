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Основательница Wildberries обратилась к мужу из-за атак на маркетплейс

1:13
Экономика

Основательница компании Wildberries Татьяна Ким, ранее известная под фамилией Бакальчук, обратилась к своему супругу Владиславу Бакальчуку с просьбой действовать строго в рамках закона, не прибегая к методам, которые она назвала "разборками в стиле 1990-х".

Основательница Wildberries обратилась к мужу из-за атак на маркетплейс
Фото: gubernator71.ru by Пресс-центр Губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Это заявление прозвучало на фоне развода пары и нарастающих конфликтов вокруг управления компанией.

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Ким заявила, что Бакальчук утратил "адекватность восприятия", а сотрудники Wildberries подвергаются постоянным угрозам с его стороны. Кроме того, компания столкнулась с хакерскими атаками, а на её строящиеся склады были совершены нападения.

Ким также заявила, что действия ее супруга привели к забастовкам в прошлом году, поставили под угрозу развитие бизнеса, заморозили строительство новых объектов и нанесли ущерб компании на сумму в 37 миллиардов рублей.

Тем не менее, она подчеркнула, что не нуждается в помощи, и призвала разрешить все вопросы исключительно в рамках российского законодательства, избегая силовых методов.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс.

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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