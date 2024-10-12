Центральный банк назвал новую угрозу финансовой стабильности России

В России наблюдается стремительный рост количества одиночек, что может привести к негативным последствиям для экономики, особенно финансового сектора.
По данным Банка России, одиночные домохозяйства реже формируют сбережения и чаще делают импульсивные покупки, что вызывает обеспокоенность у ЦБ.
Вклады граждан играют важную роль в стабилизации экономики, обеспечивая ресурс для инвестиций и влияя на снижение инфляции за счет увеличения предложения товаров и услуг. Однако тенденция к увеличению числа одиночек угрожает этим процессам. С 2010 года количество одиноких домохозяйств в России увеличилось почти вдвое — с 25,7% до 41,8% от взрослого городского населения к 2021 году. Эта категория граждан, согласно прогнозам, может продолжать расти, создавая дополнительные риски для финансового сектора и экономики в целом.
Одино́чество — состояние одинокого человека.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.