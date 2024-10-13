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Турция выходит из инфляционного пике: прогнозы МВФ вселяют надежду

1:33
Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал прогнозы по инфляции в Турции на ближайшие годы. Согласно отчету, инфляция в стране ожидается на уровне 43% в 2024 году, затем она снизится до 24% в 2025 году и 17,2% в 2026 году.

Турция выходит из инфляционного пике: прогнозы МВФ вселяют надежду
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что замедление инфляции будет заметным уже в ближайшие месяцы, что подтверждается снижением годовой инфляции в сентябре до 49,38%, что ниже 50% впервые за год. МВФ прогнозирует дальнейшее замедление инфляции благодаря постепенной корректировке экономической политики.

Вдобавок к инфляционным прогнозам, МВФ ожидает стабильный, хотя и умеренный рост турецкой экономики: в 2024 году — на 3%, в 2025 — на 2,7%, а к 2029 году — на 3,9%. Безработица в Турции также постепенно снизится, достигнув 9,2% в 2029 году после небольшого увеличения в ближайшие годы, сообщает РИА Новости.

Экономическое издание Ekonomim отмечает, что в долгосрочной перспективе Турция будет стремиться к улучшению показателей текущего счета и снижению его дефицита.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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