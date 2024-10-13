В России хотят установить квоту для отечественного вина в ресторанах

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг России инициировал проект, который обязывает рестораны и магазины включать в свои меню и винные карты определённую долю отечественного вина.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Мера, которую предлагается ввести с 1 марта следующего года, затронет все виды винной продукции — от столовых до игристых и креплёных вин.

Целью этой инициативы является поддержка российских производителей и увеличение их доли на рынке, который сейчас занят преимущественно зарубежными брендами. В пояснительной записке к документу указано, что отечественные вина страдают от недостаточной представленности в заведениях общепита и розничных сетях, что ограничивает возможности российских потребителей познакомиться с продукцией местных виноделов. Введение квот, по мнению Минпромторга, поможет исправить эту ситуацию, повысив конкурентоспособность отечественных производителей.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.



Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.