В России хотят установить квоту для отечественного вина в ресторанах

Минпромторг России инициировал проект, который обязывает рестораны и магазины включать в свои меню и винные карты определённую долю отечественного вина.
Мера, которую предлагается ввести с 1 марта следующего года, затронет все виды винной продукции — от столовых до игристых и креплёных вин.
Целью этой инициативы является поддержка российских производителей и увеличение их доли на рынке, который сейчас занят преимущественно зарубежными брендами. В пояснительной записке к документу указано, что отечественные вина страдают от недостаточной представленности в заведениях общепита и розничных сетях, что ограничивает возможности российских потребителей познакомиться с продукцией местных виноделов. Введение квот, по мнению Минпромторга, поможет исправить эту ситуацию, повысив конкурентоспособность отечественных производителей.
Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
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