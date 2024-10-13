Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разделочная доска неприятно пахнет: обработайте её этим простым средством, и проблема будет решена
Почему фиалки так популярны: всё о их особенностях и преимуществах
Наташа Королёва следит за достойным состоянием своей шкурки
В России хотят установить квоту для отечественного вина в ресторанах
Простой рецепт для ужина: курица с ананасами в духовке
В Москве растёт количество новостроек с панорамными окнами
Единение перед лицом смерти: медузы могут срастаться в один организм, будучи ранеными
Какие кроссоверы можно купить на вторичном рынке до 1,5 млн рублей
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма

Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever

0:51
Экономика

Британско-нидерландская компания Unilever завершила продажу своих активов в России группе "Арнест", владельцем которой является Алексей Сагал, сообщило издание Financial Times.

Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Фото: commons.wikimedia.org by Exploringlife, CC BY-SA 4.0

Продажа стала итогом длительной подготовки, которая включала сложные процессы разделения ИТ-платформ, цепочек поставок и адаптацию брендов на кириллицу. Как отметил генеральный директор Unilever Хайн Шумахер, это событие завершает присутствие компании на российском рынке.

"Арнест" ранее уже приобрела активы таких крупных компаний, как американский производитель банок Ball Corp, голландская пивоваренная компания Heineken и шведская косметическая группа Oriflame, укрепляя свои позиции в различных секторах экономики.

Уточнения

UnileverЮниле́вер») — транснациональная компания, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса.

Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Авто
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Простой рецепт для ужина: курица с ананасами в духовке
В Москве растёт количество новостроек с панорамными окнами
Единение перед лицом смерти: медузы могут срастаться в один организм, будучи ранеными
Какие кроссоверы можно купить на вторичном рынке до 1,5 млн рублей
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
От сбора до хранения: сохраняем аромат и вкус груш до следующего сезона
Кошачьи ночные игры мешают вашему сну? Узнайте, почему это происходит
Баклажаны, фаршированные курицей, овощами и сыром: можно использовать любые овощи
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Город на стыке культур: ключевые достопримечательности Калининграда для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.