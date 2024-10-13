Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever

Британско-нидерландская компания Unilever завершила продажу своих активов в России группе "Арнест", владельцем которой является Алексей Сагал, сообщило издание Financial Times.
Продажа стала итогом длительной подготовки, которая включала сложные процессы разделения ИТ-платформ, цепочек поставок и адаптацию брендов на кириллицу. Как отметил генеральный директор Unilever Хайн Шумахер, это событие завершает присутствие компании на российском рынке.
"Арнест" ранее уже приобрела активы таких крупных компаний, как американский производитель банок Ball Corp, голландская пивоваренная компания Heineken и шведская косметическая группа Oriflame, укрепляя свои позиции в различных секторах экономики.
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