Замедление инфляции не остановило рост цен на продукты в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция в России в сентябре замедлилась до 8,63% годовых, что свидетельствует о постепенном снижении темпов роста цен в годовом выражении. Для сравнения, в августе инфляция составляла 9,05%, а в июле — 9,13%.

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Однако в месячном выражении ситуация изменилась — темпы роста потребительских цен ускорились: в сентябре инфляция выросла на 0,48%, тогда как в августе этот показатель был 0,2%, сообщают "Ведомости".

Среди продуктов наибольший рост цен зафиксирован на апельсины, которые подорожали на 14,8% после уже ощутимого повышения в августе на 10,7%. Это связано с мировым дефицитом апельсинов, вызванным плохим урожаем в Бразилии — главном экспортере. Также заметно выросли цены на огурцы (+6,3%), лимоны (+2,6%) и молочную продукцию, которая подорожала в среднем на 3-4%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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