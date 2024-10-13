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Замедление инфляции не остановило рост цен на продукты в России

1:10
Экономика

Инфляция в России в сентябре замедлилась до 8,63% годовых, что свидетельствует о постепенном снижении темпов роста цен в годовом выражении. Для сравнения, в августе инфляция составляла 9,05%, а в июле — 9,13%.

Замедление инфляции не остановило рост цен на продукты в России
Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако в месячном выражении ситуация изменилась — темпы роста потребительских цен ускорились: в сентябре инфляция выросла на 0,48%, тогда как в августе этот показатель был 0,2%, сообщают "Ведомости".

Среди продуктов наибольший рост цен зафиксирован на апельсины, которые подорожали на 14,8% после уже ощутимого повышения в августе на 10,7%. Это связано с мировым дефицитом апельсинов, вызванным плохим урожаем в Бразилии — главном экспортере. Также заметно выросли цены на огурцы (+6,3%), лимоны (+2,6%) и молочную продукцию, которая подорожала в среднем на 3-4%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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