В Афганистане нашли замену опиумному маку: фермеры недовольны

Афганские фермеры столкнулись с серьезными переменами после запрета на выращивание опиумного мака, введенного новой администрацией страны.
Министерство сельского хозяйства Афганистана сообщило о масштабной раздаче семян и удобрений: более 100 тысяч тонн улучшенных сортов пшеницы и кукурузы, а также 200 тысяч тонн химических удобрений были переданы фермерам по всей стране. Это стало возможным благодаря поддержке национальных и международных организаций.
Как отметил пресс-секретарь министерства Мисбахауддин Мустаин, до конца текущего года планируется распределить еще 53 тысячи тонн семян, сообщает РИА Новости.
Однако несмотря на эти меры, фермеры выражают беспокойство: посевы кукурузы и пшеницы не приносят тех доходов, которые обеспечивала культивация опиумного мака. Многие требуют от министерства замены зерновых на более прибыльные культуры.
Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).
Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.
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