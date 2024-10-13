В Афганистане нашли замену опиумному маку: фермеры недовольны

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Афганские фермеры столкнулись с серьезными переменами после запрета на выращивание опиумного мака, введенного новой администрацией страны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/12190335083/ by Björn S..., CC BY-SA 2.0

Министерство сельского хозяйства Афганистана сообщило о масштабной раздаче семян и удобрений: более 100 тысяч тонн улучшенных сортов пшеницы и кукурузы, а также 200 тысяч тонн химических удобрений были переданы фермерам по всей стране. Это стало возможным благодаря поддержке национальных и международных организаций.

Как отметил пресс-секретарь министерства Мисбахауддин Мустаин, до конца текущего года планируется распределить еще 53 тысячи тонн семян, сообщает РИА Новости.

Однако несмотря на эти меры, фермеры выражают беспокойство: посевы кукурузы и пшеницы не приносят тех доходов, которые обеспечивала культивация опиумного мака. Многие требуют от министерства замены зерновых на более прибыльные культуры.

Уточнения

Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).



Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



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