Россияне стали есть рыбу чаще: потребление выросло на 2%

В 2023 году потребление рыбы в России выросло на 2%, составив 22,5 килограмма на человека. Это стало результатом реализации дорожной карты по увеличению популярности и доступности рыбной продукции, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина.

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В результате рыба обогнала молоко, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления зафиксирован на Дальнем Востоке, где жители в среднем едят до 26 килограммов рыбы в год. Центральный федеральный округ занимает второе место с показателем 24,6 килограмма на человека.

Кроме того, на 14% увеличилось потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий, хотя их доля в общей структуре рыбной продукции остается невысокой, сообщает РИА Новости.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от успешного субсидирования логистики и доставки рыбы, а также масштабирования программы "доступная рыба".

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.



Потребле́ние — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей.



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