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Эксперт спрогнозировал снижение цены Brent до $80 за баррель

Экономика

Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году прогнозируется на уровне чуть ниже 80 долларов за баррель, сообщил генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин.

Эксперт спрогнозировал снижение цены Brent до за баррель
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

На этот показатель будут оказывать влияние несколько ключевых факторов. Во-первых, ожидается торможение спроса на нефть в транспортном секторе из-за перехода на более экологичные виды топлива. Во-вторых, рост добычи вне ОПЕК+ также будет способствовать снижению цен. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке, что может временно удерживать цены на высоком уровне, передает РИА Новости.

В первые девять месяцев 2024 года средняя цена нефти марки Brent составила 82,7 доллара за баррель, но по итогам года прогнозируется снижение до 80 долларов за баррель.

Долгосрочные тренды, такие как снижение спроса на нефть и увеличение добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, могут продолжать оказывать давление на цену в ближайшие годы, несмотря на кратковременные геополитические риски.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке».

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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