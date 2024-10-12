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Bloomberg: политическая нестабильность угрожает экономике Бельгии

1:01
Экономика

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Бельгии на уровне Aa3, но изменило прогноз по нему с "стабильного" на "негативный".

Bloomberg: политическая нестабильность угрожает экономике Бельгии
Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0

Причиной пересмотра прогноза стало опасение, что новое правительство страны может не справиться с задачей стабилизации долгового бремени.

После выборов в Бельгии в июне 2024 года правительство во главе с премьер-министром Александером Де Кроо подало в отставку, так как партия премьера Open VLD потерпела поражение. В настоящее время кабинет Де Кроо продолжает выполнять свои обязанности до формирования новой коалиции. Этот политический процесс вносит неопределенность, которая и привела к негативному прогнозу Moody's, сообщает Bloomberg.

Если новое правительство не примет необходимых экономических мер, долговое бремя Бельгии может значительно увеличиться, что станет угрозой для стабильности экономики страны.

Уточнения

Бе́льгия (нидерл. België, МФА: [ˈbɛlɣijə]; фр. Belgique, МФА: [bɛlˈʒik], нем. Belgien, МФА: [ˈbɛlɡi̯ən]), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия или Короле́вство Бе́льгии (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы.

Нестабильность — состояние какой-либо системы (вещества, и так далее), характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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