Bloomberg: политическая нестабильность угрожает экономике Бельгии

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Бельгии на уровне Aa3, но изменило прогноз по нему с "стабильного" на "негативный".
Причиной пересмотра прогноза стало опасение, что новое правительство страны может не справиться с задачей стабилизации долгового бремени.
После выборов в Бельгии в июне 2024 года правительство во главе с премьер-министром Александером Де Кроо подало в отставку, так как партия премьера Open VLD потерпела поражение. В настоящее время кабинет Де Кроо продолжает выполнять свои обязанности до формирования новой коалиции. Этот политический процесс вносит неопределенность, которая и привела к негативному прогнозу Moody's, сообщает Bloomberg.
Если новое правительство не примет необходимых экономических мер, долговое бремя Бельгии может значительно увеличиться, что станет угрозой для стабильности экономики страны.
Бе́льгия (нидерл. België, МФА: [ˈbɛlɣijə]; фр. Belgique, МФА: [bɛlˈʒik], нем. Belgien, МФА: [ˈbɛlɡi̯ən]), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия или Короле́вство Бе́льгии (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы.
Нестабильность — состояние какой-либо системы (вещества, и так далее), характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.