Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сезон свадеб в Индии обещает быть невероятно прибыльным для экономики страны. По прогнозам Конфедерации торговли Индии, предстоящие свадьбы принесут экономике более 70 миллиардов долларов.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В Индии свадьба — это не просто важное событие, а главное в жизни, и к нему готовятся годами. Родители начинают копить приданое для детей с момента их рождения, а расходы могут достигать нескольких миллионов рупий, независимо от социального класса.

Сезон свадеб традиционно начинается с окончанием сбора урожая, когда спадает жара и начинается более благоприятный период для торжеств. В этом году свадебный сезон продлится до середины декабря, а затем продолжится с середины января по март. За это время ожидается около 4,8 млн свадеб — значительно больше, чем в прошлом году (3,5 млн). Увеличение числа свадеб связано с благоприятными астрологическими датами: их в этом году 18, против 11 в прошлом. Каждая индийская свадьба тщательно согласовывается с астрологом, что делает этот аспект важным элементом подготовки, сообщает ТАСС.

Средние свадебные расходы составляют от 100 до 150 тысяч долларов, но есть и более дорогие торжества, стоимость которых может достигать 360 тысяч долларов. Даже самые скромные свадьбы обходятся примерно в 3,5 тысячи долларов. В расходы входят не только организация праздника и угощения, но и аренда площадки, украшения, одежда, украшения, а также такие современные услуги, как фото- и видеосъемка для социальных сетей.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.



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