Есть две причины: эксперт объяснил, почему газовая промышленность России развивается несмотря на санкции

Перспективы развития газовой отрасли России остаются положительными, несмотря на западные санкции. Этому способствуют значительные запасы углеводорода в России и выгодное географическое положение, позволяющее диверсифицировать поставки, а также технологически наработки РФ, рассказал NewsInfo.Ru заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Санкции, безусловно, оказывают негативное влияние, особенно на проекты по производству СПГ. Введение ограничений привело к отсрочке запуска первой линии проекта "Арктик СПГ 2", хотя она уже построена. Однако в целом санкции против газового сектора и экспорта природного газа в отношении России пока не введены. Существуют только отдельные меры, направленные на ограничение развития отрасли", — отметил эксперт.
Однако Россия продолжает справляться с трудностями, подчеркнул Гривач. Он напомнил, что страна сумела нарастить добычу благодаря частичному восстановлению экспорта газа в страны ЕС: сейчас они закупают больше трубопроводного российского газа, чем в 2023 году, и продолжают импортировать большие объёмы СПГ из России.
По словам эксперта, западные санкции отчасти стимулируют развитие российской газовой промышленности, заставляя её создавать собственные технологии для переработки и транспортировки СПГ, а также для развития газохимической промышленности и морской транспортировки. Однако, подчеркнул Гривач, санкции создают и сложности, особенно в работе с дружественными странами, которые опасаются вторичных санкций.
Эксперт добавил, что географическое положение позволяет России диверсифицировать поставки, в том числе экспортировать газ в Китай. Также у страны есть хорошие технологические наработки в области добычи и транспортировки трубопроводного газа, что позволяет быть ей быть конкурентной на международном рынке.
Гривач подчеркнул, что внутренний рынок газа тоже должен развиваться, особенно в части газомоторного топлива, которое дешевле и экологичнее бензина и дизеля.
Эксперт добавил, что использование газа позволит высвободить жидкие углеводороды для экспорта, что физически проще, чем экспорт природного газа, добавил он. Но перенаправление поставок газа требует времени и усилий из-за сложной инфраструктуры, подытожил собеседник.
Ранее в ходе Российской энергетической недели заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в 2024 году Россия может увеличить добычу природного газа на 10% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, положительная динамика связана с ростом внутреннего потребления и повышением объёмов экспорта по новым маршрутам.
Газовая промышленность — отрасль топливной промышленности, задача которой — добыча и разведка природного газа, транспортировка по газопроводам, производство искусственного газа из угля и сланцев, переработка природного газа, использование его в различных отраслях промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
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