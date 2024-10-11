Есть две причины: эксперт объяснил, почему газовая промышленность России развивается несмотря на санкции

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перспективы развития газовой отрасли России остаются положительными, несмотря на западные санкции. Этому способствуют значительные запасы углеводорода в России и выгодное географическое положение, позволяющее диверсифицировать поставки, а также технологически наработки РФ, рассказал NewsInfo.Ru заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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Санкции стимулируют развитие

"Санкции, безусловно, оказывают негативное влияние, особенно на проекты по производству СПГ. Введение ограничений привело к отсрочке запуска первой линии проекта "Арктик СПГ 2", хотя она уже построена. Однако в целом санкции против газового сектора и экспорта природного газа в отношении России пока не введены. Существуют только отдельные меры, направленные на ограничение развития отрасли", — отметил эксперт.

Однако Россия продолжает справляться с трудностями, подчеркнул Гривач. Он напомнил, что страна сумела нарастить добычу благодаря частичному восстановлению экспорта газа в страны ЕС: сейчас они закупают больше трубопроводного российского газа, чем в 2023 году, и продолжают импортировать большие объёмы СПГ из России.

По словам эксперта, западные санкции отчасти стимулируют развитие российской газовой промышленности, заставляя её создавать собственные технологии для переработки и транспортировки СПГ, а также для развития газохимической промышленности и морской транспортировки. Однако, подчеркнул Гривач, санкции создают и сложности, особенно в работе с дружественными странами, которые опасаются вторичных санкций.

Эксперт добавил, что географическое положение позволяет России диверсифицировать поставки, в том числе экспортировать газ в Китай. Также у страны есть хорошие технологические наработки в области добычи и транспортировки трубопроводного газа, что позволяет быть ей быть конкурентной на международном рынке.

Внутренний рынок должен развиваться

Гривач подчеркнул, что внутренний рынок газа тоже должен развиваться, особенно в части газомоторного топлива, которое дешевле и экологичнее бензина и дизеля.

Эксперт добавил, что использование газа позволит высвободить жидкие углеводороды для экспорта, что физически проще, чем экспорт природного газа, добавил он. Но перенаправление поставок газа требует времени и усилий из-за сложной инфраструктуры, подытожил собеседник.

Ранее в ходе Российской энергетической недели заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в 2024 году Россия может увеличить добычу природного газа на 10% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, положительная динамика связана с ростом внутреннего потребления и повышением объёмов экспорта по новым маршрутам.

Уточнения

Газовая промышленность — отрасль топливной промышленности, задача которой — добыча и разведка природного газа, транспортировка по газопроводам, производство искусственного газа из угля и сланцев, переработка природного газа, использование его в различных отраслях промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве.



Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

