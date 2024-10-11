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Российский бизнес неожиданно спас финскую компанию от миллионных убытков

2:07
Экономика

Финской государственной финансовой компании Finnvera удалось избежать кредитных убытков в сотни миллионов евро благодаря гарантиям, связанным с российским бизнесом. Об этом пишет Yle.

Российский бизнес неожиданно спас финскую компанию от миллионных убытков
Фото: commons.wikimedia.org by Paju~commonswiki, CC BY-SA 3.0

В компании уточнили, что на момент начала конфликта на Украине компаниям из России были выданы кредиты на общую сумму примерно 700 млн евро. Вместе с кредитными обещаниями сумма достигала около миллиарда евро. Из-за этого в 2022 году Finnvera грозили убытки в размере минимум 250 млн евро, так как западные санкции заблокировали каналы платежей. Но уже к концу 2022 года российские компании начали "в быстро темпе" погашать долговые обязательства.

"К концу 2022 года сумма снизилась до 420 млн евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 млн евро. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками", — рассказал глава направления Finnvera по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта.

Finnvera чаще всего сотрудничала с крупными компаниями в лесной, телекоммуникационной и судостроительной отраслях. По мнению представителя Finnvera, одна из причин столь быстрого погашения долгов со стороны компаний из РФ — возможность "сохранять платёжеспособность даже в нынешних условиях".

"Крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации", — заключил Хаарасилта.

К июню этого года почти все компании из Финляндии, которые вели бизнес в России до начала боевых действий на Украине и последовавших за ней санкций Европейского союза, покинули российский рынок. Глава отдела по экологическим вопросам Центральной торгово-промышленной палаты Пяйви Похьянхеймо подчеркивала, что "не для всех компаний уход был лёгким".

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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