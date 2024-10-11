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ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга России

0:47
Экономика

Внешний долг России впервые с 2006 года упал ниже отметки в $300 млрд. По оценке ЦБ, на 1 октября 2024 года внешний долг Российской Федерации составил $293,4 млрд.

ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга России
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Согласно сообщению ЦБ РФ, с начала 2024 года внешний долг России сократился на $24,5 млрд, что эквивалентно 7,7% от его предыдущего уровня.

"Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", — сообщается в материалах Центрального Банка.

Уточнения

Вне́шний долгвсе долги в иностранной валюте. Зачастую такие долги могут передаваться регионам, в том числе в виде государственных программ. В данном случае долг подсчитывается при первичной передаче, чтобы избежать учёта одного заимствования повторно.

ЦБ РФ — особый публично-правовой институт России, главный банк. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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