Почти 26 тысяч рублей: московские пенсионеры получат доплаты к пенсии в 2025 году

Московские пенсионеры продолжат получать доплату к пенсии в ближайшие три года. Минимальный ежемесячный размер пенсионных выплат достигнет 25 850 рублей уже в 2025 году. Об этом говорится в проекте столичного бюджета на 2025-2027 годы, опубликованном на сайте мэра Москвы, пишут "Вести Подмосковья".
Мэр столицы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале рассказал, что в 2025 году из бюджета Москвы более 689 млрд рублей будет выделено на меры социальной поддержки москвичей, включая льготы на проезд в городском общественном транспорте, лекарства и оплату услуг ЖКХ. Из этой суммы на выплаты московским пенсионерам заложено 202,4 млрд рублей.
Глава города добавил, что с 1 января 2025 года пенсии москвичам будут проиндексированы на 5,5%.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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