McDonald's готовится к сложному 2025 году: поможет ли новое меню?

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

McDonald's продолжает готовиться к трудным временам, так как клиенты с низкими доходами, по мнению генерального директора Криса Кемпчински, будут испытывать финансовые трудности и в следующем году.

Фото: flickr.com by Luca Mascaro, CC BY-SA 2.0

На встрече в Boston College Chief Executives Club он подчеркнул, что компания уже планирует 2025 год и его команда должна быть готова к еще одному сложному году.

McDonald's фиксирует падение продаж впервые за последние четыре года на фоне снижения расходов потребителей из-за инфляции. В июне сеть предложила ограниченное по времени меню за $5, и теперь руководство рассматривает дальнейшие шаги для пересмотра системы скидок, сообщает Bloomberg.

Одним из способов сделать еду более доступной является использование куриного мяса, которое дешевле говядины, цена на которую более чем вдвое выше на каждый фунт. Курятина также набирает популярность среди потребителей, что дает компании возможность предложить более выгодные предложения на куриные блюда. Это позволит удержать клиентов и сохранить привлекательную ценовую политику на фоне экономических вызовов.

Уточнения

McDonald’s (рус. Макдо́налдс, также неофициально Макдо́нальдс) — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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