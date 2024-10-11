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Дональду Трампу предрекли провал плана по ослаблению доллара

1:17
Экономика

Планы Дональда Трампа и его союзника, сенатора Джей Ди Вэнса, на ослабление доллара могут столкнуться с препятствиями, несмотря на наличие у президента США инструментов для влияния на валютный курс, сообщает Bloomberg.

Дональду Трампу предрекли провал плана по ослаблению доллара
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Экономисты JPMorgan считают, что независимая Федеральная резервная система и отсутствие международного сотрудничества могут усложнить эти усилия.

Согласно теории, повышение импортных пошлин, к которому Трамп нередко прибегает в своей торговой политике, должно, наоборот, укрепить национальную валюту. Тем не менее, администрация Трампа может рассмотреть вариант использования средств Фонда стабилизации валютных курсов (ESF) для попыток ослабления доллара. Однако успех такой стратегии будет зависеть от сотрудничества с другими центробанками, особенно в условиях сложности интервенций на рынках, контролируемых правительствами, такими как юань Китая.

Вмешательство без изменения денежной базы экономики, как показывает история, редко приводит к устойчивым результатам, если оно не получает широкой публичной поддержки и согласования с мировыми финансовыми структурами.

Кампания Трампа пока не дала официальных комментариев по этому вопросу.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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